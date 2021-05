Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Warnung vor Betrügern im Zusammenhang mit Corona-Impfungen

Altkreis Norden (ots)

Warnung vor Betrügern im Zusammenhang mit Corona-Impfungen

Die Polizei Aurich/Wittmund warnt aus aktuellem Anlass vor Betrügern an Haustür oder Telefon im Zusammenhang mit Corona-Impfungen. Bei der Polizei sind nun Hinweise auf eine solche Betrugsmasche im Bereich der Gemeinde Krummhörn eingegangen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sollen zwei männliche Personen an mehreren Haustüren in der Krummhörn geklingelt und sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamts ausgegeben haben. Sie zeigten eine Liste zur Terminvergabe für eine Corona-Impfung vor. Um die Terminvergabe zu beschleunigen, sollten sich die Bewohner mit ihren Daten in die Liste eintragen und eine Gebühr in zweistelliger Höhe entrichten.

Es ist nicht auszuschließen, dass Betrüger unter einem derartigen Vorwand an weiteren Haustüren klingeln oder auch anrufen, um an persönliche Daten, Bargeld oder Wertgegenstände zu gelangen.

Sachdienliche Hinweise zu derartigen Vorfällen nimmt jede örtliche Polizeidienststelle entgegen.

Die Polizei rät: - Lassen Sie sich bei möglichen "Impfstoffverkaufsgesprächen" oder Impfterminangeboten am Telefon oder an der Haustür auf keinen Fall auf ein längeres Gespräch ein und geben Sie keine persönlichen Daten preis. - Fragen Sie auch bei offiziellen Stellen genau nach, wenn sich Personen als Mitarbeitende dieser ausgeben. - Werden Sie sofort misstrauisch, sobald Sie im Zusammenhang mit einer Corona-Impfung oder -Medikamenten Geld zahlen sollen. Beenden Sie das Gespräch und kontaktieren Sie umgehend Ihre örtliche Polizei. - Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher und Besucherinnen. Werden Sie laut und rufen um Hilfe.

