Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugin vertreibt Einbrecher

Mönchengladbach (ots)

Es ist wohl der Entdeckung durch eine Zeugin zu verdanken, dass ein Einbrecher am Mittwochmittag von seinem Vorhaben abließ, in ein Wohngebäude an der Dahlener Straße einzusteigen und stattdessen flüchtete.

Die Dame hörte um 11.55 Uhr ein klirrendes Geräusch in der Nähe und wurde aufmerksam. Plötzlich sah sie einen Mann mit einem Fahrrad an der Eingangstür eines Wohnhauses an der Dahlener Straße, unweit des Waidmannweges, stehen. Die Glasscheibe an der Tür war eingeschlagen. Als der Mann die Zeugin sah, schwang er sich auf sein Fahrrad und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der mutmaßlich Einbruchswillige wurde als ca. 1.80m bis 1.90m großer, dunkelhaariger Mann beschrieben. Er trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose und einen blauen Pullover. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein dunkelblaues Herrenrad.

Die Polizei fragt: Wem ist ein solcher in dem Bereich ebenfalls in verdächtiger Weise aufgefallen? Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise, die mit ihm und / oder der Tat in Zusammenhang stehen, bitte an die Rufnummer 02161-290. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell