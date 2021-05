Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Werdum - Mann mit Rolektro in Graben geraten

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Werdum - Mann mit Rolektro in Graben geraten

In Werdum ist am Donnerstagmorgen ein Mann mit einem Rolektro verunglückt und schwer verletzt worden. Der 73-Jährige fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 9.45 Uhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug auf der Thunumer Straße. Aus noch ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und geriet in einen wasserführenden Graben. Der 73-Jährige wurde durch den Rettungsdienst und die Polizei aus dem Wasser geborgen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell