Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Leimersheim - Versuchter Einbruch in Anglerhütte

Leimersheim (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 16.01.21, versuchte ein unbekannter Täter zunächst das Schloss an der Tür der Anglerhütte in Leimersheim aufzubrechen. Als dies misslang, versuchte er einen Rollladen hochzuschieben. Auch hier scheiterte der Täter und sah von weiteren Versuchen ab. An der Fassade der Anglerhütte entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Wer Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen machen kann, soll sich bei der Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Herder, PHK

Telefon 07274 958-0

pigermersheim.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.landau



