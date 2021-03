Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 14.03.2021

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Bereich Verden

Dauelsen - Küchenbrand durch Unachtsamkeit: Am Samstag, dem 13.03.21, ist eine junge Frau am frühen Nachmittag durch die Betreuung eines Kleinkindes einen Moment abgelenkt. Für diesen kurzen Zeitraum lässt sie eine auf dem angestellten Herd befindliche Pfanne unbeaufsichtigt, worauf sich das darin befindliche Fett aufgrund zu großer Hitze selbst entzündet. Die Flammen schlagen auf die Dunstabzugshaube über, so dass auch diese in Brand gerät. Durch Rauchbildung alarmiert kann die Bewohnerin die Flammen mit eigenen Mitteln löschen, so dass es zu keinem weiteren Schaden kommt.

Dörverden - Verkehrsunfall: Zu einen Verkehrsunfall kommt es am Samstag, dem 13.03.21, als in den Nachmittagsstunden ein Fahrzeugführer aus Verden mit seinem Pkw rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Große Straße einfährt. Eine mit ihrem Pkw aus Richtung Nienburg kommende Fahrzeugführerin aus Verden kann mit ihrem VW Golf Kombi nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kommt. Der Golf Kombi der vorfahrtberechtigten Fahrzeugführerin ist aufgrund des entstandenen Sachschadens nicht mehr Fahrbereit. Beide Fahrzeugführer erleiden leichte Verletzungen.

Bereich Achim

Achim - Fahrzeugführer unter Einfluss von Drogen: Am Samstag, dem 13.03.21, befährt ein 35-jähriger ortsansässiger Fahrzeugführer die Borsteler Landstraße, als er durch Einsatzkräfte der Polizei Achim einer Verkehrskontrolle unterzogen wird. Aufgrund eines beim Fahrzeugführer durchgeführten Urintests ergeben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Konsum von Marihuana und Kokain. Die Weiterfahrt wird untersagt, eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einer empfindlichen Geldbuße.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell