Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Feuerwehreinsatz in der Herbergstraße++

Achim (ots)

Am Montagmittag kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Herbergstraße. Gegen 11.45 Uhr löste ein Rauchmelder in einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrparteienhauses aus, woraufhin Feuerwehr und Polizei Achim alarmiert wurden. Vor Ort stellte die Feuerwehr zwar keinen Brand fest, wohl jedoch erhöhte CO2-Werte. Daraufhin wurden neun Bewohner des Mehrparteienhauses evakuiert, außerdem wurde die Herbergstraße im Bereich des betroffenen Hauses gesperrt. Nach derzeitigem Stand waren die CO2-Werte aufgrund eines kurzzeitigen Kohlensäureaustritts im Keller des Gebäudes erhöht. Nach weiteren, abschließenden Messungen konnte die Feuerwehr gegen 13 Uhr grünes Licht geben und die Wohnungen wieder freigeben werden. Verletzt wurde niemand.

