POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 13.03.2021

13.03.2021

Bereich Verden

Bereich Achim

Oyten - Sachbeschädigung durch Farbe: Zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen beschmierten Unbekannte ein Gebäude im Sonnenblumenweg in Oyten-Bassen mit Farbe. Zudem kam es zu weiteren Sachbeschädigungen. Wer in diesem Zusammenhang auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, diese unter Tel.: 04207-911060 der Polizeistation Oyten oder unter Tel.: 04202-9960 der Polizei Achim mitteilen.

Thedinghausen - Verkehrsunfallflucht: Am Donnerstagnachmittag zwischen 15:45 Uhr und 16:40 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Syker Straße in Thedinghausen einen geparkten Skoda Karoq. Anschließend entfernte sich der Unfallbeteiligte unerlaubt vom Unfallort. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 04204-914380 mit der Polizeistation Thedinghausen oder unter Tel.: 04202-9960 mit der Polizei Achim in Verbindung zu setzen.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Lilienthal - Einbruch in Discounter: Zwei bisher unbekannte Täter zerstörten am frühen Samstagmorgen gegen 02.00 Uhr ein Glaselement der Eingangstür eines Discounters an der Falkenberger Landstraße in Lilienthal. Aus dem Laden entwendeten sie Tabakwaren in bislang unbekannter Menge. Noch vor Eintreffen der Polizei konnten die Täter unerkannt flüchten. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel.: 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

A27/Raststätte Goldbach - Fahrzeug ohne Betriebserlaubnis und Fahrer ohne Fahrerlaubnis: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde durch Beamte der Autobahnpolizei Langwedel am Freitagabend ein Hannoveraner BMW mit einem Anhänger an der Rastanlage Goldbach kontrolliert. Der 30-jährige Fahrer transportierte auf dem Anhänger einen Gebrauchtwagen, war aber nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Des Weiteren war die Anhängelast deutlich überschritten. Aufgrund von diversen Mängeln wurde das Fahrzeug nach Rücksprache mit einem Richter beschlagnahmt und eine technische Untersuchung angeordnet. Diese bestätigte am Samstag den Verdacht, dass der Dieselpartikelfilter entfernt worden war. Weiter wurden insgesamt 20 Mängel an dem PKW festgestellt, so dass das Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft und die Kennzeichen zur Vorbereitung der Stilllegung sichergestellt wurden. Der Fahrer und die Halterin müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen und auch die Kosten des Verfahrens tragen.

