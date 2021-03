Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mehrere Fahrzeugbrände - Festnahme eines Tatverdächtigen

Achim (ots)

Achim. Am Mittwochmorgen hat die Polizei einen durch das Amtsgericht Verden (Aller) erlassenen Haftbefehl für einen 18-Jährigen aus Achim vollstreckt. Dieser steht im Verdacht, mehrere Straftaten, darunter Brandstiftungen, begangen zu haben. Im Februar und März kam es insgesamt zu drei Fahrzeugbränden im Ortsteil Bierden. Dabei brannten ein Lkw und ein Auto vollständig aus. Ein Vollbrand eines Transporters konnte durch die Freiwillige Feuerwehr noch rechtzeitig verhindert werden. Bei umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Verden und des Polizeikommissariats Achim geriet der Heranwachsende schließlich in den Fokus der Behörden. Bei mindestens einer Tat gehen die Beamten zudem davon aus, dass er von einem 18-Jährigen aus Bremen unterstützt wurde. Wie auch bei dem Tatverdächtigen aus Achim wurden bei dem Bremer die Wohnräume durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Die Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen nun Zusammenhänge zu Sachbeschädigungen sowie kleineren Bränden von Gartenstühlen, Holzhütten und Altkleidercontainern im Ortsteil Bierden. Auch bei privaten Haushalten abgelegte Briefumschläge mit verdächtigen Substanzen, die am 20.01.2021 zu einem Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehr und Polizei führten, sind im Blickpunkt der Ermittler. Von einer Beteiligung an einer Briefsendung mit einer verdächtigen Substanz an das Parteibüro der SPD am 14.01.2021 geht die Polizei nach derzeitigen Erkenntnissen nicht aus. Der Haftbefehl wurde am Nachmittag gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

