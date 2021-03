Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Raub auf Tankstelle gescheitert + Unfall mit Schulbus + Unfallverursacher entfernt sich

Landkreis Osterholz (ots)

Raub auf Tankstelle gescheitert

Osterholz-Scharmbeck. In der Bremer Heerstraße versuchten bislang unbekannte Tatverdächtige am Dienstagabend, gegen 20:15 Uhr, eine Tankstelle auszurauben. Nach derzeitigen Erkenntnissen betraten zwei Männer den Verkaufsraum. Als einer der Unbekannten ein Messer zückte, schrie eine Kassiererin laut auf und rannte in ein anderes Zimmer. Die Tatverdächtigen flüchteten daraufhin ohne Beute von dem Tankstellengelände in Richtung Garlstedt. Einer der Männer soll dabei etwa 1.90 - 1.90m groß und von athletischer Statur gewesen sein. Er sei mit einer grauen Jogginghose, einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke und schwarz/weißen Turnschuhen bekleidet gewesen. Er soll zudem eine sog. "FFP2-Maske" vor dem Gesicht getragen und eine Sporttasche mit sich geführt haben. Der andere Tatverdächtige wird auf etwa 45 Jahre geschätzt. Er soll etwa 1.80 - 1.85m groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Der Unbekannte soll eine dunkelblaue Jacke, eine dunkelgraue Jeans und schwarz/weiße Schuhe getragen haben. Auch er habe eine FFP2-Maske vor dem Gesicht gehabt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen oder auch auf verdächtige Fahrzeuge geben können. Diese nehmen sie unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Unfall mit Schulbus

Grasberg. Als ein 30-jähriger Autofahrer am Dienstagmittag in der Findorffstraße an einem stehenden Bus an einer Haltestelle vorbeifahren wollte, fuhr ein 42-jähriger Fahrer des Schulbusses los. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Sachschaden von über 4000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. In dem Schulbus befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrgäste.

Unfallverursacher entfernt sich

Osterholz-Scharmbeck. In der Zeit zwischen Dienstag 00:00 Uhr und 17:00 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen zwei Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen auf der B 74 in Fahrtrichtung Stade, an der Abfahrt Westerbeck. Im Anschluss entfernte er sich ohne die Polizei zu informieren. Der Verursacher könnte nach ersten Ermittlungen mit einem roten Lkw unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Osterholz-Scharmbeck (04791/3070) entgegen.

