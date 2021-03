Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Gartenmöbel entwendet ++ Auto durchwühlt ++ Zwei Wohnwagen durch Feuer zerstört ++ Vorrang missachtet ++ Vorfahrt missachtet ++ Dachboxdeckel prallt gegen Bus ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Gartenmöbel entwendet

Verden. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag vom Außengelände eines Möbelhauses an der Husarenstraße diverse Gartenmöbel gestohlen. Sowohl von den Tätern als auch vom Diebesgut fehlt jede Spur. Die Polizei Verden ermittelt nun wegen schweren Diebstahls. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Auto durchwühlt

Verden. Am Donnerstag hat ein unbekannter Täter ein in der Parkpalette Am Nordertor geparktes Auto durchwühlt. Unklar ist, wie der Unbekannte den VW öffnen konnte. Nennenswerte Beute machte der Dieb nicht. Mögliche Zeugen, die im Laufe des Donnerstags verdächtige Personen auf der Parkpalette wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Zwei Wohnwagen durch Feuer zerstört

Langwedel/Etelsen. Aus ungeklärter Ursache geriet am Donnerstag ein Wohnwagen auf dem Campingplatz am Ziegeleiweg in Brand. Gegen 14 Uhr wurde das Feuer entdeckt. Die Flammen konnten sich noch ausbreiteten, so dass ein benachbarter Wohnwagen ebenfalls niederbrannte. Verletzte waren nicht zu beklagen, es entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand schließlich ab. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen zur unklaren Brandursache aufgenommen.

Vorrang missachtet

Verden/Hönisch. Am Donnerstagmorgen kam es auf der Hönischer Kreuzung zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 21-jährige VW-Fahrerin bog aus Dörverden kommend nach links in Richtung Blender ab, dabei übersah sie einen entgegenkommenden und somit bevorrechtigten Transporter, in dem eine 64-jährige Frau am Steuer saß. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, der Kleinwagen der 21-Jährigen schleuderte anschließend noch gegen ein Verkehrszeichen sowie eine Ampel. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch hoher Sachschaden. Der Kleinwagen musste abgeschleppt werden.

Vorfahrt missachtet

Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der Obernstraße wurde am Donnerstagmorgen gegen 6:45 Uhr eine Person leicht verletzt. Ein 29-jähriger VW-Fahrer fuhr von der Schifferstraße auf die Obernstraße ein, obwohl sich hier ein bevorrechtigter 22-jähriger Renault-Fahrer von links näherte. Nach der Kollision mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Dachboxdeckel prallt gegen Bus

Verden/Hönisch. Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Nienburger Straße (B215). Eine 38-jährige VW-Fahrerin war hier von der Nordbrücke kommend in Richtung Hönisch unterwegs, als eine starke Windböe das Auto samt Dachbox, die auf dem Dach befestigte war, erfasste. Der Deckel der Dachbox riss daraufhin ab und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Linienbus, dessen Windschutzscheibe dadurch erheblich beschädigt, aber nicht durchschlagen wurde. Verletzt wurde letztlich niemand, der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell