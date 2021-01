Polizei Gütersloh

POL-GT: Erneut Leergutdiebe an der Woerdener Straße - Zeugen gesucht

GüterslohGütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - In der Sonntagnacht (10.01., 04.06 Uhr) meldete eine Zeugin der Polizei drei verdächtige Personen, die Leergutkisten aus einem Getränkemarkt an der Woerdener Straße gestohlen hatten und zu Fuß flüchteten.

Bereits am Mittwochmorgen (06.01.) wurden drei verdächtige Personen bei dem Versuch des Diebstahls von Leergutkisten beobachtet (siehe Pressebericht v. 07.01. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4806363).

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge entwendeten die Täter diesmal 32 Kisten aus dem überdachten Außenlager des Marktes. Zugang verschafften sich die Täter abermals über das Dach des Außenlagers. Für den Abtransport nutzten die drei bislang Unbekannten einen Einkaufswagen und flüchteten über die Hermannstraße in Richtung Julius-Leber-Straße. Die drei Personen sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Bei den umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten Polizeikräfte am Cronshollbach, an einem Spielplatz an der Straße Schlüttgarten, den entwendeten Einkaufwagen sowie einen Teil der Leergutkisten sicher.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in der Umgebung, im Bereich der Straßen Hermannstraße, Julius-Leber-Straße oder Schlüttgarten verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

