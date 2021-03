Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbrecher im Jugendtreff

Langwedel. In der Nacht auf Mittwoch sind unbekannte Täter in den Jugendtreff an der Suhrfeldstraße eingedrungen. Nach Einschlagen eines Fensters stiegen sie in das Gebäude ein. Beute machten die Täter allerdings nicht, bevor sie unerkannt flohen. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen eingeleitet. Hinweise werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen.

Einbruch am Buchweizenkamp

Langwedel. Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh in das Bürogebäude einer ehemaligen Bäckerei am Buchweizenkamp eingebrochen. Letztlich erbeuteten die Diebe Elektrowerkzeuge, mit denen sie unbemerkt vom Tatort flüchten konnten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 mit der Polizei Verden in Verbindung zu setzen.

Berauschter Autofahrer

Langwedel. Am Mittwochvormittag haben Beamte der Autobahnpolizei Langwedel gleich zwei berauschte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 10 Uhr stoppten sie zunächst einen 30-jährigen Renault-Fahrer, bei dem der Drogentest genauso positiv verlief wie bei einem 23-jährigen Peugeot-Fahrer, der gegen 11:15 Uhr in die Kontrolle an der Rastanlage Goldbach an der A27 geriet. Beiden Männern wurde die Weiterfahrt an Ort und Stelle untersagt. Es folgten jeweils Blutentnahmen und die Einleitung von Verfahren gegen die Fahrer, die nun beide mit hohen Bußgeldern und Fahrverboten rechnen müssen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Vandalismus auf der Hauptstraße

Lilienthal. In der Nacht auf Mittwoch haben unbekannte Täter einen Blumenkübel umgestoßen, der an der Hauptstraße vor einer Boutique aufgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Bei der Polizeistation Lilienthal wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Die Beamten nehmen unter Telefon 04298/465660 Hinweise entgegen.

Polizei sucht Zeugin

Ottersberg. Im Zusammenhang mit Graffiti-Schmierereien auf der Amtshofbrücke sucht die Polizei nach einer Zeugin. Am vergangenen Montag sprühte ein Mann gegen 13 Uhr Farbe auf die Amtshofbrücke, darunter ein Hakenkreuz. Eine Zeugin hatte sich daraufhin bei der Polizei gemeldet und die Straftat zur Anzeige gebracht. Ermittlungen ergaben, dass es eine weitere Zeugin der Tat geben dürfte. Die unbekannte Frau wird gebeten, sich unter Telefon 04205/315810 bei der Polizei Ottersberg zu melden.

