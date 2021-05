Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Moordorf - Transporter aufgebrochen +++ Wiesmoor - Radfahrer verletzt +++ Großefehn - Frontalzusammenstoß

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland/Moordorf - Transporter aufgebrochen

Unbekannte haben am Wochenende in Moordorf mehrere Transporter aufgebrochen. Zwischen Freitag, 17.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, öffneten die Täter an der Auricher Straße, Höhe Weißer Weg, gewaltsam den Laderaum von zwei Renault Master und entwendeten diverses Werkzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Radfahrer verletzt

Ein Autofahrer ist am Sonntag in Wiesmoor mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der 30 Jahre alte Fahrer eines BMW war gegen 15.30 Uhr auf der Bentsreeker Straße unterwegs, als er offenbar beim Abbiegen einen entgegenkommenden Radfahrer übersah. Es kam zum Zusammenstoß. Der 19 Jahre alte Radfahrer wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Großefehn - Frontalzusammenstoß

Ein Kradfahrer ist am Sonntag in Großefehn mit einem Auto kollidiert. Der 21 Jahre alte Kradfahrer fuhr gegen 19.30 Uhr auf dem Postweg in Großefehn und wollte in eine abgehende Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 21 Jahre alten Audi-Fahrer und prallte mit ihm zusammen. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in schätzungsweise fünfstelliger Höhe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell