Polizei Braunschweig

POL-BS: Auseinandersetzung mit Schreckschusswaffe in der Weststadt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt,

17.04.2021, 15.14 Uhr

Ein Streit zwischen mehreren Personen eskaliert. Es wurden eine Schreckschusswaffe, ein Tischbein und eine Eisenstange eingesetzt.

Am Samstagnachmittag wurde die Polizei zu einem Supermarkt in der Elbestraße gerufen. Hier sollten sich mehrere Personen prügeln. Eine Schusswaffe wurde auch benutzt. Die Polizei war schnell mit mehreren Streifenwagen vor Ort und konnte zwei Personen antreffen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist ein 20-jähriger Braunschweiger mit einem E-Roller am Europlatz unterwegs gewesen, als er von einer ihm bekannten Gruppe erkannt wurde. Diese 4-5 Personen waren in einem Auto unterwegs und versuchten den Braunschweiger anzuhalten. Er flüchtete in Richtung Weststadt. Im Kreuzungsbereich Elbestraße / Emsstraße hielt die Gruppe ihn an. Der Braunschweiger zog eine Schreckschusswaffe und feuerte diese einmal ab. Hierbei wurde niemand verletzt. Nun attackierte die Gruppe den 20-Jährigen und schlug mit einem Tischbein und einer Eisenstange zu. Der Mann flüchtete sich in einen nahegelegenen Supermarkt. Er rief um Hilfe und warf seine Pistole in den Kassenbereich. Die Gruppe folgte ihm in den Supermarkt und schlug erneut auf den Mann ein. Kurz darauf trafen die ersten Streifenwagen ein. Der Verfolgte und ein Mitglied der Gruppe, ein 31-jähriger Braunschweiger, wurden vor Ort angetroffen. Der 21-Jährige trug Kopfverletzungen davon und wurde für medizinische Untersuchungen ins Klinikum gebracht. Der 31-Jährige wurde zur Klärung des Sachverhalts mit zur Dienststelle genommen. Der Rest der Gruppe konnte vor Ort und im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell