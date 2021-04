Polizei Braunschweig

POL-BS: Auseinandersetzung im Supermarkt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Elbestraße,

03.04.2021, 21.48 Uhr

An einer Supermarktkasse kam es zu einer Schlägerei zwischen drei Kunden.

Am 03.04.2021 wurde die Polizei zu einem Supermarkt in der Weststadt gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf drei Männer im Alter von 21, 23 und 34 Jahren. Die Männer waren teilweise verletzt und hatten sich offensichtlich zuvor geschlagen. Bei der Auseinandersetzung haben sich die Männer auch mit Gegenständen attackiert. Glücklicherweise trugen die Beteiligten nur leichte Verletzungen davon. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls da die Ursache des Streites noch unklar ist. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer 0531/476-3515.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell