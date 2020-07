Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 31-Jähriger widersetzt sich polizeilichen Maßnahmen

Kehl (ots)

Ein 31-Jähriger hat sich am Nachmittag des 03. Juli in Kehl den polizeilichen Maßnahmen widersetzt und muss nun mit einer Anzeige rechnen. Der nigerianische Staatsangehörige wurde im Bahnhof Kehl kontrolliert und konnte sich lediglich mit einer französischen Asylbescheinigung ausweisen, die ihn weder zur Einreise nach Deutschland noch zum Aufenthalt berechtigen. Im Laufe der polizeilichen Maßnahmen versuchte er mehrfach die Beamten zu beißen und gegen diese zu spucken, was aber beides verhindert werden konnte. Glücklicherweise wurde durch diese Aktion niemand verletzt. Er muss nun mit Anzeigen wegen des versuchten tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz rechnen und musste wieder zurück nach Frankreich. Zusätzlich erhält er ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell