Polizei Braunschweig

POL-BS: Starker Marihuanageruch im Treppenhaus - Polizei findet Drogen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Östliches Ringgebiet,

12.04.2021, 18.45 Uhr

Bei einem anderen Einsatzanlass stellen Polizeibeamte einen starken Marihuanageruch aus der Nachbarwohnung fest und finden Drogen.

Am Montagabend waren Polizeibeamte aufgrund eines anderen Einsatzes in einem Mehrfamilienhaus im östlichen Ringgebiet eingesetzt. Während sie mit einem Mieter sprachen, öffnete sich die Wohnungstür des Nachbarn. Ein 28-jähriger Mann verließ seine Wohnung und anschließend das Gebäude. Den Beamten fiel sofort ein starker Geruch von Marihuana auf. Sie folgten dem Mann und baten ihn zurück zu seiner Wohnung. Die Polizisten hatten den Verdacht, dass sich Drogen in der Wohnung des Mannes befinden und informierten die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Diese erwirkte einen Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Braunschweig. Nun öffnete der 28-Jährige seine Wohnung. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten diverse Aufbewahrungsbehälter mit Marihuana und weitere Konsumutensilien feststellen und beschlagnahmen. Gegen den Braunschweiger wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

