Polizei Braunschweig

POL-BS: Vandalismus in der Sporthalle Lamme

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Lamme,

10.04.2021 - 11.04.2021

Unbekannte Täter zerstörten Sportgeräte in der Sporthalle Lamme.

Am Sonntagmorgen stellten Mitglieder des TSV Germania Lamme fest, dass in die Sporthalle der Grundschule Lamme eingebrochen wurde. Sie informierten die Polizei. Beamte des Kriminaldauerdienstes erschienen vor Ort und sicherten die Spuren.

Unbekannte Täter waren vermutlich in der Nacht auf Sonntag in das Gebäude eingebrochen. In der Sporthalle wurden diverse Sportgeräte beschädigt oder zerstört. Vermutlich wurde hier nichts entwendet.

Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell