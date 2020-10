Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.10.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Weiteres Kooperationsetappenziel im Haus des Jugendrechts Heilbronn erreicht

Die Kooperationspartner im Haus des Jugendrechts Heilbronn wachsen noch weiter zusammen: Seit Oktober unterstützen zwei neue Mitarbeiterinnen des Stadtjugendamts Heilbronn das Haus des Jugendrechts in der Allee. Polizeipräsident Hans Becker und Erster Kriminalhauptkommissar Dieter Ackermann, Leiter des Haus des Jugendrechts Heilbronn, begrüßten Dorothee Grimm und Sabine Cokceken im Team und freuen sich auf die Zusammenarbeit.

In den Häusern des Jugendrechts ist bundes- und landesweit grundsätzlich die Präsenz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Jugendämter vorgesehen. Bislang bestand diese persönliche Präsenz des Stadtjugendamts im Haus des Jugendrechts Heilbronn in einer wöchentlich stattfindenden Besprechung, in welcher grundsätzliche Kooperationsthemen, aber auch aktuelle das Jugendamt betreffende Fälle besprochen wurden. Mit dem Einzug der Mitarbeiterinnen in das Haus des Jugendrechts wird diese bisherige Zusammenarbeit deutlich verstärkt. Dorothee Grimm und Sabine Cokceken decken zukünftig die Themengebiete Täter-Opfer-Ausgleich sowie Jugendberatung und -prävention ab.

Als nächstes Ziel ist eine stärkere Einbindung beziehungsweise eine Schnittstelle zum Kreisjugendamt Heilbronn geplant, um die bislang gute Zusammenarbeit auch mit dieser Behörde zu verbessern.

Das Haus des Jugendrechts Heilbronn ist eine Vernetzung aller staatlichen Behörden, die mit Jugendlichen und Kindern arbeiten. Es setzt sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Staatsanwaltschaft, Polizei, Jugendämtern des Stadt- und Landkreises und dem Amtsgericht zusammen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 19

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell