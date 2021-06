Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fenster eines Verwaltungsgebäudes attackiert

Bocholt (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte mehrere Fensterscheiben eines Verwaltungsgebäudes in Bocholt. Insgesamt haben die Täter fünf Fenster im Erdgeschoss attackiert. Das Geschehen spielte sich zwischen Freitag und Dienstag, 06.30 Uhr, an der Kaiser-Wilhelm-Straße ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

