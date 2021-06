Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Zusammenstoß beim Abbiegen

Reken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer am Dienstag in Bahnhof Reken bei einem Unfall erlitten. Ein 50-Jähriger wollte gegen 07.00 Uhr mit seinem Wagen von der Klein Rekener Straße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah der Heidener das bevorrechtigte Fahrzeug eines 43-Jährigen: Der Oberhausener war gerade vom Seitenstreifen an der Bahnhofstraße in Richtung Frankenstraße gestartet und querte in diesem Moment die Einmündung der Klein-Rekener Straße. Der leicht verletzte 43-Jährige verzichtete auf einen Rettungswagen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell