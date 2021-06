Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer stoßen zusammen

Bocholt (ots)

Eine Radfahrerin hat sich am Dienstag in Bocholt bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Die 17-Jährige fuhr aus Richtung Römerstraße auf der Karolingerstraße und wollte nach links in einen Stichweg abbiegen. Dabei stieß sie mit einem unbekannten Radfahrer zusammen, der ihr aus dem Weg entgegenkam. Die Bocholterin stürzte; der Mann half ihr auf und entfernte sich. Der Radfahrer war circa 50 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß. Er fuhr ein altes, rostiges Herrenrad. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

