Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit querendem Radfahrer kollidiert

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Eine 71-Jährige war gegen 10.15 Uhr mit ihrem Wagen Am Kreuzberg unterwegs und wollte nach links in die Uhlandstraße einbiegen. Dabei übersah die Rhederin den entgegenkommenden 77-Jährigen: Der Bocholter war dabei gewesen, die Uhlandstraße an der Ampel in Richtung Am Kreuzberg zu queren. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 400 Euro.

