Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Bedrohung mit Waffe gegenüber Pkw-Fahrerin

Haßloch (ots)

Am Donnerstag, 20.05., um 16.40 Uhr befuhr die 29-jährige Fahrerin eines Pkw die Martin-Luther-Straße in Haßloch, als nach ihren eigenen Angaben mehrere Jugendliche auf die Fahrbahn liefen, von denen einer eine Pistole auf die vorbeifahrende richtete. Ihr Erlebnis teilte sie anschließend telefonisch der Polizei mit. Die Besatzungen von zwei Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Haßloch konnten im Anschluss in der Nähe des geschilderten Ortes mehrere Jugendliche antreffen. Im Rahmen der Befragungen und Ermittlungen konnten schließlich bei einigen der Jugendlichen Betäubungsmittel aufgefunden werden, die schon für den Konsum vorbereitet waren. Zwei der Jugendlichen, männlich und 16 und 15 Jahre alt, die als Haupttäter der Bedrohung ausgemacht werden konnten, wurden erkennungsdienstlich behandelt, und im Anschluss wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie müssen mit einer Bestrafung wegen Bedrohung rechnen, wobei der 16-jährige den eingesetzten Kräften schon bekannt war. Diejenigen, denen die Betäubungsmittel zugeordnet werden konnten, müssen sich wegen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Noch im Zuge der ersten Ermittlungen wurde dann durch eine 14-jährige Jugendliche die ganz zu Beginn "verschwundene" Pistole Übergeben und konnte sichergestellt werden. Es handelt sich um eine Soft-Air-Waffe. Die Sorgeberechtigten wurden informiert bzw. die Jugendlichen den Sorgeberechtigten übergeben.

