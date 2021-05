Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Verkehrsunfall mit höherem Sachschaden

Haßloch (ots)

Zu einem Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro kam es bei einem Zusammenstoß zweiter Pkw am Donnerstag, 20.05., in Haßloch. Um 12.35 Uhr befuhr die 44-jährige Fahrerin eines Pkw Renault den Kiefernweg in Richtung Lindenstraße, um dort nach links einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der 69-jährigen Fahrerin eines Pkw Peugeot, die die Lindenstraße in westlicher Richtung befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

