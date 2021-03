POL-WE: Was geschah mit 14-Jähriger? - Polizei bittet um Mithilfe in Butzbach +++ Geldbeutel lockt Autoknacker in Rosbach +++

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Pressemitteilungen der Polizeidirektion Wetterau vom 04.03.2021

Butzbach: Was geschah mit 14-Jähriger? - Polizei bittet um Mithilfe

Da sie auf dem Fußmarsch vom nahegelegenen Supermarkt (John-F.-Kennedy-Straße) zurück nachhause (Norden von Butzbach) offenbar ihren Geldbeutel verloren hatte, machte sich eine 14-jährige Jugendliche am Samstagnachmittag (27.02.) gegen 17.15 Uhr nochmals auf, die zurückgelegte Wegstrecke abzusuchen. Eigenen Angaben zufolge hatte das Mädchen dann das Bewusstsein verloren und war erst gegen 20 Uhr wieder zu sich gekommen. Zu diesem Zeitpunkt hätte sie sich dann in einer Bahnunterführung zwischen Butzbach und Nieder-Weisel, wenige Hundert Meter südlich des Recyclinghofes, befunden. Ursprünglich war sie mit einem beige-braunen Parka bekleidet gewesen; dieser fehlte nun. Äußerlich unverletzt lief sie heimwärts. Unweit von Zuhause wurde sie schließlich aufgegriffen; besorgte Freunde und Familienmitglieder hatten bereits die Polizei verständigt und sich auf die Suche nach ihr begeben. Die Jugendliche wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus untersucht. Bislang bestehen keine Hinweise auf ein Sexualdelikt. Noch ausstehende Ergebnisse erwartet man in den nächsten Tagen. Die Friedberger Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter 06031/6010. Wem ist die 14-Jährige am vergangenen Samstag ab ca. 17.15 Uhr in der Pohlgönser-, oder der Mozartstraße begegnet? Die Jugendliche trug zu diesem Zeitpunkt den genannten beige-braunen Parka, ein grau-rosa Sweatshirt, Bluejeans und weiße Turnschuhe. Wo ist die genannte Jacke aufgefunden worden? Wer hat das Mädchen auf ihrem Weg zurück nach Butzbach gesehen?

Geldbeutel lockt Autoknacker

Rosbach: Mit eingeschlagener Scheibe fand der Besitzer eines Peugeots sein Auto am Montag (01.03.) gegen 10.45 Uhr in der Friedberger Straße in Ober-Rosbach vor. Der Beifahrersitz war mit Glassplittern übersät. Auch im Fußraum lagen die Verbundglasscherben verstreut herum. Als er den grauen PKW am Sonntag (28.02.) gegen 19.30 Uhr an der genannten Stelle parkte, war er noch unversehrt. In der Ablage der Fahrertür lag zu dieser Zeit auch noch seine Geldbörse mit Ausweis, Bankkarten und Bargeld. Offenbar hatten Diebe die Scheibe des Renault eingeschlagen und die Beute im Wert von gut 100 Euro mitgehen lassen. Der angerichtete Schaden ist größer. Er dürfte sich auf ca. 200 Euro belaufen. Ärgerlich auch die Zeit und die Kosten für die Neubeantragung von Papieren und Bankkarten, sowie die Reparatur der Fahrzeugscheibe. Jacken, Taschen, Geldbörsen und andere Gegenstände, die den Anschein erwecken könnten einen gewissen Wert zu haben oder zu enthalten, sollten nicht im Auto zurückgelassen werden, rät die Polizei, um Autoknackern keinen Anreiz zu bieten. Hinweise zu Tat oder Tätern des Autoaufbruchs in Ober-Rosbach nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell