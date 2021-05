Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Motorradfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 40-jähriger Motorradfahrer befuhr am 20.05.2021 gegen 17:15 Uhr die Flugplatzstraße in Lachen-Speyerdorf in Richtung Lilientalstraße. Vor einer Rechtskurve bremste der Kraftradfahrer zu stark ab und rutschte dadurch weg. Er stürzte und rutschte mehrere Meter auf der Fahrbahn. Hierbei verletzte sich der 40-Jährige leicht an der Schulter und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Motorrad wird mit ca. 500 Euro beziffert.

