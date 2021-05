Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Leicht verletzter Kradfahrer bei Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 20.05.2021 gegen 20:00 Uhr kam es im Kreisel Adolf-Kolping-Straße / Speyerdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Leichtkraftrades leicht verletzt wurde. Der 17-jährige Leichtkraftradfahrer befand sich im Kreisel als ein 19-jähriger Autofahrer die Vorfahrt missachtete und in den Kreisel einfuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Der 17-Jährige verletzte sich leicht am Fuß. Der Gesamtsachschaden wird mit ca. 3000 Euro angegeben, wobei ca. 500 Euro Schaden am Leichtkraftrad entstand.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell