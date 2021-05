Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim, Freinsheim) - Fahrräder kontrolliert

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 20.05.2021 zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr wurden in der Kanalstraße in Bad Dürkheim Fahrräder hinsichtlich Beleuchtung und Verkehrssicherheit kontrolliert. Insgesamt wurden an der Kontrollstelle 31 Fahrradfahrer kontrolliert. Sieben Fahrräder mussten unter anderem aufgrund fehlender oder defekter Beleuchtung beanstandet werden. Den Radfahrern wurden Mängelberichte ausgehändigt. Ihnen wurde eine Frist eingeräumt um ihr Fahrrad in einen verkehrssicheren Zustand zu bringen. Die Polizei rät gerade in den frühen Morgenstunden und bei Dunkelheit zum einen eine Fahrradbeleuchtung mitzuführen und diese vor allem auch anzuschalten, um von anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen zu werden.

Bereits am 19.05.2021 wurde in Freinsheim eine Schwerpunktkontrolle hinsichtlich der Sicherung von Fahrrädern durchgeführt. Auffällig war hier, dass viele Fahrräder ohne jegliche Sicherung gegen Diebstahl vor den Anwesen abgestellt wurden. Mit mehreren Fahrradbesitzern wurde gesprochen und sie hinsichtlich der richtigen Sicherung ihrer Räder beraten. Sie bedankten sich für die Hinweise und wollten in Zukunft ihr Eigentum besser sichern.

