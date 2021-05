Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt-Elektrowerkzeuge entwendet - Polizei sucht Zeugen

Sausenheim (ots)

Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter entwendeten am 20.05.2021 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr mehrere Elektrowerkzeuge aus einem in der Leiningerstraße 48 in Grünstadt (OT Sausenheim) parkenden Pritschenwagen. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt, Tel.: 06359-9312-0, in Verbindung zu setzten.

