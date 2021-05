Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - LKW und Durchfahrtskontrollen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 19.05.2021 zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr wurden auf der B 37 und der L517 in Bad Dürkheim / Leistadt verstärkt Verkehrskontrollen von LKW durchgeführt. Spezialisierte Kräfte der Autobahnstation Ruchheim, der Zentralen Verkehrsdienste und der PI Bad Dürkheim kontrollierten am WUMA-Kreisel den Schwerverkehr auf der B37 bzw. auf der L517, von Leistadt kommend. Von 12 kontrollierten Fahrzeugen mussten 6 Fahrzeuge beanstandet werden. Es wurden unter anderem Verstöße gegen die Ladungssicherung und Verstößen gegen die Sozialvorschriften festgestellt. Insgesamt mussten 4 Ordnungs-widrigkeitenanzeigen, 2 Verwarnungen und 4 Mängelberichte erfasst werden. Bei 3 Fahrzeugen wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde aufgrund von Bürgerbeschwerden im Bereich von Leistadt und im Bereich der alten B271 Kontrollen durchgeführt. Hierbei konnten keine Verstöße gegen das geltende Durchfahrtsverbot festgestellt werde.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell