Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis): Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

In der Zeit von Samstag, 12 Uhr bis Sonntag, 12 Uhr ereignete sich in der Straße Neue Anlage eine Verkehrsunfallflucht. Ein auf Höhe Hausnummer 3 am Fahrbahnrand abgestelltes Wohnmobil wurde, vermutlich beim Ein-/Ausparken, beschädigt. Der Verursacher hatte sich jedoch entfernt, ohne sich bemerkbar zu machen.

Am Heck des Wohnmobils entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Bezirksdienst des Polizeireviers Ladenburg unter Tel.: 06203 9305 258 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell