Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach-Pleutersbach (Rhein-Neckar-Kreis): Kellereinbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Ein bislang unbekannter männlicher Täter stieg in der Nacht von Sonntag auf Montag, durch Eindrücken eines Fensters, in den Keller eines Hauses in der Neckargasse ein. Über den Keller gelangte der Täter in den Wintergarten und entwendete hier Tabakwaren und ein Smartphone.

Bereits einige Wochen zuvor wurde bereits versucht in das Haus einzubrechen. Hierbei konnten Videoaufzeichnungen gesichert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel.: 0621-174 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell