Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ohne Zulassung und Führerschein unter Drogen unterwegs

Drolshagen (ots)

Am Sonntag um 03:30 Uhr wurde ein 32-jähriger Pkw-Fahrer in der Benolper Str in Drolshagen angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Wagen weder versichert noch zugelassen war. Weiter besass der Mann seit Jahren keinen Führerschein mehr und stand gemäß einem durchgeführten Vortest unter Einfluss multipler Betäubungsmittel. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt. Zu dem Geschehen wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

