Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus

Finnentrop (ots)

Zum einem Brand eines Mehrfamilienhauses kam es am Donnerstag gegen 19.10 Uhr in der Lennestraße. Zeugen entdeckten hier in einer Dachgeschosswohnung offene Flammen und informierten die Feuerwehr. Zum Zeitpunkt des Eintreffens schlugen diese bereits aus dem Fenster. Nach ca. 45 Minuten konnte der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach ersten Angaben konnte eine Person das Gebäude rechtzeitig verlassen. Die Ermittlungen zur Brandursache führten bisher nicht zu einem abschließenden Ergebnis. Die Höhe des Sachschadens liegt im sechsstelligen Bereich. Die Dachgeschoßwohnung ist unbewohnbar.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell