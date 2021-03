Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geldbörse aus PKW gestohlen

Attendorn (ots)

Zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 15 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem PKW in der Mainzer Straße. Der Geschädigte hatte seinen PKW an der Straße abgestellt und vergessen die Beifahrerscheibe zu schließen. Nachdem er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er den Verlust seiner Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld, einem Ausweis sowie einer Debit-Karte fest. Es liegen keine Anhaltspunkte auf einen Täter vor. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell