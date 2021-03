Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Brand einer Lagerhalle in Rönkhausen

Finnentrop (ots)

Ein Brand einer ca. 50 x 16 Meter großen Lagerhalle eines Forstbetriebes, in der Bahnhofstraße, wurde der Feuerwehr und der Polizei am Donnerstag gegen 04.30 Uhr mitgeteilt. In der Halle wurden Holzhackschnitzel gelagert, die bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen standen. Ein dort abgestellter Bagger sowie mehrere Fahrzeuganhänger wurden ebenfalls beschädigt, Teile der Halle stürzten ein. Die Lage der Brandortes machte es erforderlich, dass der Zugverkehr auf der angrenzenden Bahnstrecke eingestellt werden musste. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Zur Brandursache können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen werden unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen fortgeführt. Die Schadenshöhe liegt vermutlich im unteren sechsstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell