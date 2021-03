Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter beschädigt Zaun und flüchtet

Olpe (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte mit seinem Fahrzeug, am Dienstag zwischen 13.30 und 16.45 Uhr, in Lütringhausen mehrere Zaunelemente und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Auf dem Grundstück im Silberweg stellten die aufnehmenden Beamten eine Plastikabdeckung eines Blinkers sicher. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige. Hinweise bitte an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

