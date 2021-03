Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht in Olpe - Zeugen gesucht

Olpe (ots)

Am Dienstag zeigte gegen 10.45 Uhr ein Verkehrsteilnehmer eine Unfallflucht an. Nach seinen Angaben sei sein Audi am Samstag zwischen 08.30 und 09.30 Uhr in der Kurfürst-Heinrich-Straße, auf Höhe der Berufschule, durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Sein PKW war auf einem Parkplatz gegenüber einer Baustelle abgestellt. Der Sachschaden im Bereich des Kotflügels und der Stoßstange vorne liegt im vierstelligen Bereich. Bisher liegen keine Anhaltspunkte auf das Fluchtfahrzeug vor, Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell