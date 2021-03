Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

57399 Kirchhundem-Hofolpe (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12.50 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Fahrer eines Mercedes die B 517 aus Rtg. Benolpe kommend in Rtg. Kirchhundem. Eine 37-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw Hyundai die B 517 in Gegenrichtung. In dem Pkw der Fahrerin befanden sich noch 2 Kinder (7 u. 13 Jahre). In Höhe der Ortslage Hofolpe kam es aus bislang ungeklärten Gründen zur Kollision beider Fahrzeuge im Begegnungsverkehr. Durch den Zusammenstoß wurden die Frau und die Kinder verletzt und mussten mit dem RTW einem Krankenhaus zur Behandlung zugeführt werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Ferner wurde durch den Pkw des 60-jährigen noch ein Grundstückszaun beschädigt. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle geregelt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR

