Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Grünstadt- Erneute Überwachung des Durchfahrtsverbotes

PI Grünstadt (ots)

Beamte der Polizei Grünstadt kontrollierten am 19.05.2021 das aktuell geltende Durchfahrtsverbot im Bereich der Kläranlage. Hierbei wurde ein hohes Verkehrsaufkommen festgestellt. So wurden insgesamt 37 Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Fahrzeugführer eingeleitet, welche sich nicht an das geltende Durchfahrtsverbot hielten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell