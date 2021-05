Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Diebstähle

Haßloch (ots)

Mehrere Diebstähle am Dienstag (18. Mai) in der Brandenburger Straße geben der Polizei Rätsel auf. Zunächst wurden von einem Balkon im Erdgeschoss Sportklamotten und Schuhe entwendet. Ein paar Meter weiter gelangte der Dieb durch die unverschlossene Haustür in eine Mehrparteienhaus. Dort klaute er im Keller mehrere Packungen Waschpulver und im Flur des 1. OG zwei Paar Wanderschuhe. Teile seiner ersten Beute sowie einen Sack Kakteenerde und ein weiteres Paar Schuhe lässt er in dem Mehrparteienhaus zurück. Zeugen, die bei der Lösung des Rätsels helfen können, sollen sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de melden.

