Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bereits am Samstag, den 15.05.2021 gegen 11:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht vor der Bäckerei Liebenstein in der Schlachthofstraße in 67433 Neustadt/W..

Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer in einem schwarzen Fahrzeug ein geparktes Cabrio an dessen Fahrzeugfront und entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen, von der Örtlichkeit.

Eine unbekannte Zeugin beobachtete den Vorfall, konnte jedoch namentlich noch nicht ermittelt werden.

Personen, insbesondere die unbekannte Dame, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell