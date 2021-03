Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Stilles Örtchen mit Tücken

Stendal (ots)

Bereits am 12. März 2021 wurde die Bundespolizei in Stendal gegen 22:15 Uhr darüber informiert, dass sich im Auslaufbereich Richtung Rathenow des Bahnsteiges 6 drei Personen in den Gleisen befinden. Sofort begab sich eine Streife zum Gefahrenort und stellte hier drei junge Männer fest, die beim Eintreffen bereits auf der Bahnsteigkante saßen. Sie gaben an, dass einer von ihnen, ein 30-Jähriger, bei dem Versuch ins Gleis zu urinieren, stürzte und in die Gleise fiel. Seine beiden Begleiter kamen ihm sofort zur Hilfe und hievten ihn auf die Bahnsteigkante. Der gestürzte 30-Jährige klagte über starke Schmerzen im Rippenbereich. Ein alarmierter Rettungswagen nahm den Mann mit in ein Krankenhaus. Seine beiden Begleiter konnten, nachdem sie von den Bundespolizisten auf ihr gefährliches Unterfangen hingewiesen wurden, ihren Weg forstsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell