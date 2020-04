Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Weitenung - Vorfahrt missachtet

Bühl (ots)

Zu einem Zusammenstoß kam es am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, an der Kreuzung der Witstungener Straße / Gleißlestraße. Nachdem eine 53jährige Citroen-Fahrerin die Vorfahrt eines 75 Jahre alten Pedelec-Fahrers missachtet hatte kam es zur Kollision. Hierbei wurde der Senior leicht verletzt und musste im Anschluss zur Untersuchung ins Krankenhaus Achern verbracht werden. Am Fahrzeug der Verursacherin entstand ein Sachschaden von zirka 1500 EUR. Die Beamten des Polizeireviers Bühl legen nun eine Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft vor.

/kfm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell