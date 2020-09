Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 14

Grabow (ots)

Am Sonntag gegen 09.10 Uhr befuhr ein Ehepaar aus Sachsen-Anhalt mit einem Pkw BMW die BAB 14. Zwischen den Anschlussstellen Grabow und Groß Warnow verlor der 56-jährige Mann aufgrund eines Reifenschadens die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die beiden Insassen waren eingeklemmt und mussten durch die Kameraden der Feuerwehren Ludwigslust und Grabow herausgeschnitten werden. Der Mann verstarb an der Unfallstelle, die schwerverletzte 46-jährige Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Autobahn musste für etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Im Auftrag Olaf Matros Polizeihauptkommissar Polizeihauptrevier Ludwigslust

