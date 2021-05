Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Pkw-Aufbruch

Haßloch (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 19.05, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 20.05., 11.50 Uhr, schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eines Pkw Mercedes Benz ein, der in der Carl-Benz-Straße in Haßloch geparkt war. So verschafften sich die Täter Zugang zum Fahrzeuginneren, aus dem sie ein Autoradio entwendeten. Die Polizeiinspektion Haßloch bittet evtl. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Bereich gemacht haben, unter der Telefon-Nummer 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de um Hinweise.

