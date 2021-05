Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Deidesheim (ots)

Am Donnerstag, 20.05., kurz nach 12.30 Uhr befuhr der 62-jährige Fahrer eines Pkw BMW die Appengasse in Deidesheim aus Richtung Ruppertsberg kommend und bog nach rechts in die Bürgermeister-Oberhettinger-Straße ab. In gleicher Richtung fuhr ein 3-jähriges Mädchen mit ihrem Kinderfahrrad auf dem kombinierten Rad-/Fußweg in paralleler Richtung in Begleitung ihrer Großmutter und wollte nach Überqueren der Bürgermeister-Oberhettinger-Straße seinen Weg entlang der Appengasse fortsetzen. Die dreijährige fuhr an der Furt auf die Fahrbahn, als der Pkw diese schon fast passiert hatte. Der 62-jährige leitete eine Vollbremsung ein, dennoch kam es zum Zusammenstoß, wobei das Mädchen am Bein verletzt und im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht wurde. Der genaue zeitlich-räumliche Ablauf der Kollision muss noch rekonstruiert werden.

