Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Physiopraxis

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Mittwoch wurde in eine Physiotherapiepraxis in der Eckenerstraße im Stadtteil Grünwinkle eingebrochen.

Die bislang unbekannte Täterschaft dürfte sich nach bisherigem Ermittlungsstand mithilfe eines alten Duschhockers über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Anwesen verschafft haben. Im Innern begaben sie sich zielgerichtet in den Empfangsbereich der Praxis und öffneten auch hier gewaltsam die Schubladen. Aus einer aufgefundenen Geldkassette entnahmen die Diebe einen geringen Betrag an Bargeld. Des Weiteren nahmen sie auf ihrem Beutezug einen PC-Monitor an sich. Mit ihrem Diebesgut konnten die Eindringlinge bislang unerkannt flüchten.

Zeugen hierzu werden gebeten, sich an das Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721-666 3611 zu wenden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell