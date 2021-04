Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - Quad steht im Vollbrand

Karlsruhe (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwochmittag ein Quad in Sulzfeld in Brand. Glücklicherweise blieb der Fahrer dabei unverletzt.

Gegen 13 Uhr bemerkte der 21-jährige Quad-Fahrer eine starke Hitzeentwicklung unter seiner Sitzbank. Als er sein Fahrzeug in der Gartenstraße/ Am Kohlbach stoppte, kamen bereits Flammen aus dem Inneren des Fahrzeugs. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Quad bereits im Vollbrand. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde unter anderem ein auf dem Parkplatz geparkter VW erheblich beschädigt. Auch die umliegende Bepflanzung sowie der Fahrbahnbelag wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann aktuell noch nicht genau gesagt werden.

